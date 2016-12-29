Рогозин принял украинского учёного в "оборонную семью" РФ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому учёному Игорю Гашененко и его супруге.

РИА «Новости» пишет, что 9 сентября Дмитрий Рогозин получил от президента РФ Владимира Путина согласие на предоставление российского паспорта доктору физико-математических наук Игорю Гашененко, который в начале войны на Донбассе работал в ДНР, а потом перешёл на завод «Металлист», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» и создающий навигационные системы и датчики для Минобороны и «Роскосмоса».

29 декабря на заседании коллегии ВПК Рогозин заявил, что российские оборонщики переживают за своих украинских коллег и что в РФ «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины».