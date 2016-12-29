Путин разрешил больным наркоманией полечиться перед тюрьмой

Президент Владимир Путин подписал закон об отсрочке наказания для больных наркоманией.

На официальном интернет-портале правовой информации говорится, что отныне злоумышленники, признанные больными наркоманией, смогут сначала пройти курс лечения и реабилитации, а уже потом отбыть назначенный судом срок. Отсрочка будет предоставляться не более чем на пять лет.

Получить отсрочку смогут наркоманы, впервые осуждённые за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Эта норма будет распространятся на тех, кто добровольно решил пройти курс лечения от наркомании и реабилитации.