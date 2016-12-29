Причины нештатной работы техники Ту-154 станут известны в январе

Министр транспорта Максим Соколов 29 декабря заявил, что на борту рухнувшего Ту-154 нештатно работала техника.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что полет лайнера Минобороны длился 70 секунд.

По словам Максима Соколова, на борту рухнувшего в Черном море Ту-154 нештатно работала техника, однако причины этого станут известны только в январе 2017 года.

«Очевидно, что была нештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года», — цитирует министра ТАСС.

Соколов также отметил, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны только после расшифровки всех бортовых самописцев. «Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз», — сказал глава Минтранса.

Напомним, третий «черный ящик» Ту-154 разрушен.