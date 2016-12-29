Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го

Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года.

2016-й запомнится массой уголовных дел против чиновников и прочих коррупционеров различного уровня.

Арестант года: Алексей Улюкаев

Должность: министр экономического развития РФ

Мера пресечения: домашний арест

Алексей Улюкаев Фото: Global Look Press

За год за решетку угодило немало vip-персон, но чтобы целый министр... Такого давненько не было (до этого в начале 2000-х был осужден министр юстиции Валентин Ковалев). Исторический момент случился в ночь с 14 на 15 ноября. По версии следствия, Улюкаев требовал от представителя «Роснефти» деньги за положительное заключение по приобретению гос­пакета акций «Башнефти». То есть госминистр требовал взятку у госкомпании за одобрение приобретения акций другой госкомпании. Причем пришел за ней лично в офис первой госкомпании.

«Надо быть безумцем, чтобы вымогать 2 млн $ у Сечина. Это надо было бы тогда Алексея Валентиновича (Улюкаева. – Ред.) не СКР задерживать, а представителям Кащенко», – прокомментировал этот скандал руководитель РСПП Александр Шохин.

По словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, подзащитный вины не признает и считает всю эту историю провокацией против него. Следствие же говорит об отпечатках пальцев экс-министра на кейсах с деньгами.

Альянс года: Денис Никандров

Должность: 1-й зам. главы м­осковского управления СК

Мера пресечения: содержание под стражей

Денис Никандров Фото: Стоп-кадр YouTube

То, что чиновники могут сотрудничать с криминалитетом, мы догадывались. И вот дождались подтверждения. Зимой 2015-го у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким возник финансово-хозяйственный спор с дизайнершей Фатимой Мисиковой, к которому была привлечена крыша. Дошло до перестрелки с трупами...

В результате всех этих перипетий в июле 2016-го были арестованы сам Никандров, а также начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов. Всех троих СУ ФСБ подозревает в получении взятки в размере 1 млн $ от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за развал уголовного дела против его соратника Андрея Кочуйкова. После громкого ареста эксперты прочили отставку главе СК Бастрыкину, но она так и не состоялась.

Никандров неоднократно жаловался на плохое питание в СИЗО и на ухудшение зрения.

Шоу года: Никита Белых

Должность: губернатор Кировской области

Мера пресечения: содержание под стражей

Никита Белых Фото: Global Look Press

Задержание Белых стало настоящим шоу: многие телеканалы крутили кадры его поимки в режиме нон-стоп. По версии следствия, Белых получил взятку в 400 тыс. евро прямо в столичном ресторане Lotte Plaza на Новом Арбате «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Взяткодатель по делу проходит свидетелем, к нему СКР претензий не имеет. Белых вины не признает.

– Сейчас уже нет никаких причин содержать Белых в СИЗО, – говорит его адвокат Андрей Грохотов. – Все следственные действия закончены. Но суд нас не услышал. По непонятным причинам к нему не пускают даже мать и препятствуют его свадьбе.

По словам адвоката, Никита Белых намерен отстаивать свою невиновность до последнего.

Перфоманс года: Григорий Пирумов

Должность: зам. министра к­ультуры

Мера пресечения: содержание под стражей

Григорий Пирумов Фото: Стоп-кадр YouTube

По версии следствия, Пирумов организовал хищение средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, других культурных объектов. Всего с 2012-го было похищено около 50 млн руб., считают в СК.

Сообщалось об аресте счетов чиновника «на десятки миллионов рублей».

– Мы обжаловали продление содержания Пирумова под стражей, но слушания по нашей апелляции пока не назначены, – рассказал адвокат экс-чиновника Федор Куприянов.

Ранее сообщалось, что Пирумов признал свою вину.

Обыск года: Дмитрий Захарченко

Должность: зам. начальника управления «Т» ГУ по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ

Мера пресечения: содержание под стражей

Дмитрий Захарченко Фото: Стоп-кадр YouTube

Захарченко подозревают в получении взятки – 7 млн руб., а также в создании помех следствию. Но это все мелочи по сравнению с результатами обыска у г-на Захарченко. По официальным данным, у него найдено 120 млн долларов и 2 млн евро наличными (это 8,5 млрд руб.). Еще 15 млн руб. изъяли из автомобиля Захарченко. По словам адвоката Юрия Новикова, его подзащитный пользовался этим авто по доверенности. Настоящий владелец машины подтвердил, что 15 млн руб. принадлежат ему и взяты в кредит. Сообщалось также о 4 квартирах Захарченко стоимостью 700 млн руб. и о 300 млн евро в швейцарских банках. Но в деле, по данным СК, никаких денег, кроме найденных при обыске, нет.

Приговор года: Евгений Урлашов

Должность: мэр Ярославля

Приговор: 12,5 лет колонии с­трогого режима

Евгений Урлашов Фото: Стоп-кадр YouTube

Дело возбуждено в июле 2013 года, а приговор вынесен 2 августа 2016-го. По версии следствия, Урлашов требовал от директора фирмы «Радострой» Сергея Шмелева 14 млн руб. в обмен на контракт на уборку города. Также экс-мэра обвиняют в получении взятки в 17 млн руб. от директора дорожной фирмы «Ярдорстрой» за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления». При обыске у него нашли и изъяли 500.000$.

– Слушания по апелляции на приговор начались в среду, 21 декабря, – рассказал адвокат Урлашова Сергей Голубенков. – Они продлятся до 28 января, а в первый день мы заявили ряд отводов, прежде всего прокурору, который в течение всего процесса демонстрировал необъективность и предвзятость. Запасаемся попкорном. Не думаю, что будет весело, но точно будет интересно.

Сам Урлашов, по словам адвоката, настроен на решительную борьбу.

Свидетель года: Андрей Бельянинов

Должность: глава ФТС

Андрей Бельянинов Фото: Стоп-кадр YouTube

26 июля 2016‑го сотрудники ФСБ при­шли с обыском в загородный дом г-на Бельянинова. Это было связано с уголовным делом о контрабанде элитного алкоголя, заведенным в отношении главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.

В ходе обыска в доме в коробках из-под обуви была обнаружена идеальная «бивалютная корзина»: так бывший банкир хранил 390 тыс. $ и 350 тыс. Є. И еще 9,5 млн в рублях. Собственно, все, что нужно знать о российской банковской системе.

Из интересного еще нашлись старинные картины, драгоценности и коллекция часов. Все это г-н Бельянинов назвал личными накоплениями, которые он стал делать еще в период работы в Новикомбанке. Непосильным банкирским, рособоронэкспортным, а затем и таможенным трудом чиновник также нажил загородный дом площадью 1565 кв. м, 3 квартиры в Москве и земельный участок в 2,5 тыс. кв. м с домиком на берегу Волги, которым владеет жена. Видимо, следствие сочло данные показания правдоподобными: экс-таможенник уволился из ФТС и пребывает в статусе свидетеля.

Цифры

Из интервью Дмитрия Медведева телеканалам в декабре 2016 г.:

«Только с 2012-го следственные органы направили в суд 50 тыс. уголовных дел о коррупции. Из них приблизительно 3,5 тыс. – с так называемым спецсубъектом, т.е. в отношении лиц, занимающих различные должности на госслужбе. Больше 1000 из них – это граждане, которые замещали должности мэров, руководителей муниципальных образований.

Еще 1300 – это депутаты различных уровней власти. Кроме этого, следствие и судебные процедуры ведутся в отношении лиц, которые замещали должности мэров крупных городов и даже руководителей субъектов Федерации...

Эти расследования касаются и должностных лиц следственных органов. С 2012-го в суды было передано 500 дел в отношении следователей и прокуроров. Это очень существенная цифра».

Мнение

Виктор Милитарев, вице-президент Института национальной стратегии:

– Сейчас появилась надежда, что спустя 17 лет правления президента Путина борьба с коррупцией все-таки началась. Я не раз говорил, что для этого нужна только политическая воля. Плюс 1–2 показательные порки, если к этой воле не прислушаются. Если в ближайшие пару лет старых ельцинских олигархов заставят выплатить компенсационный налог на то имущество, что они приобрели на залоговых аукционах, и если мы увидим ощутимые действия по улучшению ситуации в здравоохранении, науке и образовании, я поверю, что все действительно изменилось к лучшему.