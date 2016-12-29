Общество
Источник: Интерфакс
14:59, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Перепившим в Новый год посоветовали остаться в постели утром

Главный специалист-нарколог Минздрава РФ дал рекомендации тем, кто собирается много выпить в новогоднюю ночь.

Евгений Брюн, главный специалист-нарколог Минздрава РФ, посоветовал россиянам как можно меньше пить алкоголя в новогоднюю ночь.

«Очень простые советы: [пить] как можно меньше. Ночью организм спит, и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 9-10 часов вечера, он не полностью перерабатывается», — цитирует Брюна «Интерфакс».

Нарколог отметил, что алкоголь, употребленный ночью, остается в организме человека до середины дня. «Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность», — сказал Брюн.

Он также подчеркнул, что не стоит лечиться от похмелья на утро алкоголем. «Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной», — сказал врач.

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