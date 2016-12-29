Общество
Источник: РИА «Новости»
14:36, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Перед крушением Ту-154 пролетел 70 секунд на высоте 150 метров

Последний полет рухнувшего в Черном море лайнера Минобороны длился около 70 секунд.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что самолет Минобороны рухнул не из-за теракта.

О длительности последнего полета Ту-154 рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров», — сказал Байнетов.

По его словам, «особая ситуация» произошла на борту в течение десяти секунд.

«Что можно сказать за десять секунд? Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит», — добавил Байнетов.

Напомним, последние слова пилота Ту-154 были о закрылках.

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