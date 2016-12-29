Новогоднего чуда от Игоря Албина не произошло

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге так и не сдан в эксплуатацию

Еще за неделю до 26 декабря вице-губернатор Санкт Петербурга Игорь Албин грозился выполнить свое обещание и ввести скандальный долгострой в эксплуатацию. Правда, он сразу подстраховался и оговорился, что торжественное открытие «Зенит-Арены» состоится лишь после проведения испытаний — в марте–апреле следующего года. И отвечать за это, судя по всему, пришлось бы уже не Албину: в конце января планируется передать арену футбольному клубу «Зенит», который и займется доделкой стадиона и приспособлением его под спортивные нужды.

И, как отмечает «Фонтанка», именно позиция клуба повлияла на то, что вице-губернатору так и не удалось сдержать свое обещание: «Зенит» отказался принимать недостроенный стадион. Более того, вновь вспомнили, что клуб не хочет ассоциироваться со стадионом и выступает против присвоения долгострою названия «Зенит-Арена». Видимо, поэтому многие СМИ опять стали называть стадион «Крестовским».

Однажды Игорь Албин уже заявлял: «Дату ввода никто не отменял», после чего срок сдачи перенесли еще на полгода. Опростоволоситься еще раз вице-губернатор не хотел, поэтому Ростехнадзор, кажется, просто вынуждали принять объект. Правда, возникали вопросы: что же будет сдано на самом деле?

26 декабря Смольный рассчитывал получить заключение о соответствии стадиона проекту. Посетивший в начале декабря «Зенит-Арену» вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на арене идут «завершающие общестроительные работы», а 26 декабря стадион только «должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию». Тот же Албин говорит о сдаче арены в эксплуатацию.

С обывательской точки зрения, если стадион сдан в эксплуатацию, значит здесь уже можно проводить спортивные матчи, ну или хотя бы эстрадные концерты. Но тут обыватель крупно ошибается. Когда речь идет о «Зенит-Арене», сдача в эксплуатацию вовсе не означает, что стадион можно эксплуатировать. Как теперь оправдывается Игорь Албин, окончание основных работ не означает, что строителям там больше делать нечего. Кстати, его краткая реплика в «Твиттере» стала единственной за всю неделю. Основные комментарии по стадиону дает либо его пресс-служба, либо подрядчик стройки – «Метрострой».

Да и что тут особо комментировать? Можно сколько угодно говорить о завершении первого этапа строительных работ, но сдача документов уже перенесена на март. Более того, с «Метростроем» подписан новый договор на три месяца, увеличивающий стоимость стройки еще на миллиард рублей.

Таким образом, оказался прав вице-премьер, говоривший о завершении общестроительных работ. Т. е. построена бетонная коробка, проведено остекленение. Даже с внутренней отделкой проблемы: недавно Роспотребнадзор обнаружил превышение допустимых выделений формальдегида в отделке стадиона, а, следовательно, ее надо менять. Доделки требует крыша, инженерные сети стадиона – вентиляция, канализация и прочее. Под требования безопасности, предъявленные МВД и ФСО, его вообще только начали приспосабливать. Главное же, строящийся стадион не приспособлен для спортивных мероприятий! Т. е. стадион по сути стадионом еще не является.

Тот же Игорь Албин пару недель назад разъяснял журналистам: «У нас останется два больших направления. Первое – это приспособление стадиона под спортивное использование, а второе – временная инфраструктура для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 г. Уже идет разработка инженерного проекта. Поскольку нам понятно техническое задание, мы уже сегодня работаем над приспособлением стадиона».

Но ожидалось, что доделывать арену придется уже футбольному клубу «Зенит», с которым уже подписан соответствующий меморандум, и тот же вице-губернатор то ли с гордостью, то ли с облегчением объявил, что в конце января у города появится новая эксплуатирующая организация.

«Зениту», похоже, и предстояло решать главную проблему стадиона – вибрацию футбольного поля, которая по заключению экспертов ФИФА превышает допустимые значения в семь раз. То есть чиновники со строителями покатать здесь мяч, конечно, могут, но для проведения спортивных соревнований поле не пригодно.

Любопытно, что изначально Игорь Албин собирался передавать арену «Зениту» лишь после проведения игр Кубка конфедераций, которые должны открыться в середине июня 2017 встречей сборных России и Новой Зеландии как раз на скандальном стадионе. Но, очевидно, поняв, что хоть и переехал жить на стройку, сам все равно с ней не справляется, вице-губернатор, видимо, спешил передать ответственность за судьбу стадиона футболистам, которые даже тренироваться, не то что играть, на нем не смогут.

Но 26 декабря Ростехнадзор документы стадиону не выдал, и многочисленная PR-команда вице-губернатора, которая должна была презентовать его как победителя, завершившего, наконец, скандальный долгострой, осталась не у дел.