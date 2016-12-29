Минтруд призвал сократить смертность на 300 тысяч человек

Министр труда Максим Топилин заявил о необходимости сократить показатели смертности.

Максим Топилин в интервью «Вести.ru» заявил о том, что Россия по показателям рождаемости «перегнала» Европу, однако в стране необходимо сократить смертность.

«Если мы по показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы, то что касается стандартных показателей смертности, то, конечно, здесь нам есть к чему стремиться, и мы это все время с коллегами обсуждаем из министерства здравоохранения. Конечно, в потенциале мы должны иметь смертей в год тысяч на 200-300 меньше», — сказал Топилин.

Он отметил, что сейчас показатель смертности в России составляет 1 миллион 900 человек в год. Топилин подчеркнул, что стремиться к уменьшению показателя.

Он добавил, что такую задачу можно выполнить.