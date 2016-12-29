Карикатуру Charlie Hebdo на Ту-154 в РФ назвали "испражнениями"

В Минобороны РФ карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 назвали «натужной гадостью».

Популярный сатирическй журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную крушению российского самолета Ту-154, на борту которого в числе других пассажиров находились артисты ансамбля имени Александрова. На рисунке изображен падающий самолет и летящий на его борту солист ансамбля, который смотрит в ноты и издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». В подписи к карикатуре сказано: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков жестко раскритиковал произведение французских карикатуристов.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека», — приводит слова Конашенкова РИА «Новости».

Генерал-майор назвал рисунок «мазней» и отметил, что если он отражает собой истинные «западные ценности», то их носители обречены как минимум на одиночество.