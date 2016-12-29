Общество
Источник: Российская газета
11:29, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Хозяина питерского порта арестовали по делу о хищении 1,5 млрд

Главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита арестовали на 25 суток по подозрению в крупном мошенничестве.

28 декабря суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте Израйлита до 21 января 2017 года, сообщает «Российская газета». По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении и выводе за рубеж 1,5 миллиарда рублей, выделенных для развития порта «Усть-Луга». В компании Израйлита прошли обыски.

Отметим, что компания «Усть-Луга» управляет одноимённым грузовым портом в Санкт-Петербурге, чей грузооборот в прошлом году составил 88 миллионов тонн.

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