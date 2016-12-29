Химик о трагедии в Иркутске: Акцизы не помогут против яда

Кандидат химических наук прокомментировала ситуацию с отравлением множества людей «Боярышником» в Иркутске.

Трагедия в Иркутске потрясла всю страну: концентратом «Боярышник» на основе метанола отравились со смертельным исходом 76 человек.

Мы попросили прокомментировать ситуацию кандидата химических наук, ведущего научного сотрудника АО «Гос-НИИсинтезбелок» Валентину Фоменко.

– Что, на ваш взгляд, произошло в Иркутске?

– Вопрос в другом: как метанол попал к производителям этой жидкости? Именно по причине сходства (и ядовитый метанол, и безвредный этанол имеют одинаковый запах) эти спирты всегда очень строго разделяли – их нельзя даже производить на одном предприятии. Это правило действует и в настоящее время. А производится метанол, например, в том же Ангарске на нефтехимическом заводе. Бочку с метанолом могли взять там.

– Но на бочке в любом случае должно было быть написано, что это СН3ОН, или стоять какая-то другая предупреждающая пометка. То есть либо метанол использовали намеренно, либо «авторы» смертельного концентрата не понимали разницы этого вещества и С2Н5ОН?

– Да, метанол должен быть помечен. В советское время мы работали с ним, как с растворителем, в отдельной лаборатории, которую постоянно проверяла милиция. И мы отчитывались за каждый миллилитр жидкости. Сейчас, похоже, метанол льется бесконтрольно. Создается впечатление, что трагедия в Иркутске – целенаправленное убийство. На фоне берлинского теракта, где погибли 12 человек, столько смертей от «Боярышника»!

– Некоторые политики уже заговорили об усилении контроля за производством спиртных напитков, акцизах и т.д. Это поможет?

– То, о чем они говорят – это про этанол, контролируйте его сколько угодно. Все эти акцизы на этиловый спирт нужны только для сбора налогов. Этанолом, даже грязным, практически невозможно отравиться. А иркутская история – не про суррогатный алкоголь, а про яд: 30 мл метанола – слепота, 50 мл – смерть! Нужно усиливать контроль за метанолом на заводах.

Кроме того, метиловый спирт можно денатурировать. Например, битрексом, который даже в ничтожных количествах делает этот спирт настолько горьким, что никто не сможет выпить ни капли. Вот это, думаю, может помочь.