Функции ликвидированного Спецстроя передали Минобороны РФ

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).

Ранее Sobesednik.ru писал, что поводом для ликвидации Спецстроя, возможно, стали многочисленные жалобы органов власти и заказчиков по поводу финансовой дисциплины и сроков выполнения работ подведомственных агентству предприятий.

29 декабря РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает, что функции упразднённого Спецстроя были переданы Минобороны РФ, а основная часть его сотрудников – в ведение Вооружённых сил. Ликвидация агентства, которая должна завершиться к 1 июля 2017 года, направлена на совершенствование системы государственного управления, говорится в указе Владимира Путина.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что упразднение Спецстроя позволит избавиться от промежуточных звеньев и посредников при выполнении госконтрактов. По его словам, после ликвидации агентства число управленческого персонала в военно-строительном комплексе сократится вдвое.