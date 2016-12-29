Общество
Источник: «Известия»
08:19, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Эксперты NASA проверят крушение "Прогресса" из-за сложности аварии

«Роскосмос» привлечет NASA к расследованию причин аварии с грузовым кораблём «Прогресс» ради безопасности экипажа МКС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вечером 1 декабря около города Кызыл в Туве упал грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», который вез на МКС 2,5 тонны груза.

Как сообщает газета «Известия», теперь проверкой крушения «Прогресса» займутся специалисты NASA.

В NASA подчеркнули, что совместное расследование проводится, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС.

Директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев отметил, что такое сотрудничество поможет разработать программу по устранению обнаруженных недостатков.

«Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идёт о миллисекундах. Партнёры из NASA сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время», — заявил Солнцев.

По его словам, специалисты из США уже задали ряд вопросов, которые могут быть полезны при расследовании причин произошедшего.

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