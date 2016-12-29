Общество
Источник: Russia Today
11:31, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Бороться с ошибками госорганов в РФ будут электронные паспорта

В 2017 году жители России получат электронные паспорта и возможность покупать медицинские препараты через интернет.

Об этом в интервью Russia Today рассказал советник президента России по интернету, руководитель компании LiveInternet Герман Клименко.

«В России среди граждан много полных тёзок, данные которых совпадают. По этой причине в работе госорганов бывают ошибки», – объяснил Клименко.

По его словам, чтобы устранить эту проблему, в России будет создан единый реестр граждан. Каждый россиянин уже в следующем году сможет получить электронный паспорт с уникальным номером.

Он добавил, что данный реестр облегчит россиянам доступ к различным видам государственных услуг, которыми можно будет воспользоваться, не выходя из дома. Так, в скором времени будет легализована продажа лекарств через интернет.

«Технически в этом нет ничего сложного. Ничто мне не мешает отправить по Интернету доктору анализы, получить от него электронный рецепт и переправить его в аптеку, заказав лекарство», – заявил Клименко.

Также советник президента объяснил, для России нужен новый закон о регулировании рунета, проект которого в ноябре обнародовала Минкомсвязь.

«В законе речь идёт о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft», – сообщил Клименко.

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