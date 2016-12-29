Бард Новиков даст концерты после отмены домашнего ареста

29 декабря Свердловский областной суд отменил решение о домашнем аресте барда Александра Новикова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Александра Новикова подозревают в мошенничестве на 35 миллионов рублей. 23 декабря суд приговорил Новикова к домашнему аресту.

Представитель Свердловского областного суда рассказал РИА «Новости» о том, что суд отменил решение об избрании меры пресечения Новикову в качестве домашнего ареста. Источник агентства отметил, что новую меру пресечения музыканту назначит следователь.

Как сообщил сам Новиков изданию Life, он намерен выступить на концертах после отмены ареста.

«Я свободен в передвижениях, никакой концерт не отменится, даже билеты стали раскупать с такой скоростью, дай-то бог! Видимо, людям интереснее», — сказал музыкант.

Напомним, вместе с Новиковым был арестован бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.