Общество
Источник: Российские СМИ
13:05, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Бард Новиков даст концерты после отмены домашнего ареста

29 декабря Свердловский областной суд отменил решение о домашнем аресте барда Александра Новикова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Александра Новикова подозревают в мошенничестве на 35 миллионов рублей. 23 декабря суд приговорил Новикова к домашнему аресту.

Представитель Свердловского областного суда рассказал РИА «Новости» о том, что суд отменил решение об избрании меры пресечения Новикову в качестве домашнего ареста. Источник агентства отметил, что новую меру пресечения музыканту назначит следователь.

Как сообщил сам Новиков изданию Life, он намерен выступить на концертах после отмены ареста.

«Я свободен в передвижениях, никакой концерт не отменится, даже билеты стали раскупать с такой скоростью, дай-то бог! Видимо, людям интереснее», — сказал музыкант.

Напомним, вместе с Новиковым был арестован бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

читайте также:Александр Новиков
Александр Новиков выбрал фаворита на "Трёх аккордах"
Бард Александр Новиков, член жюри шоу «Три аккорда», оказывается, болеет на проекте за певицу Настю Спиридонову »

читайте также:Экс-министр Алексей Улюкаев в суде
Пятикомнатная клетка. Где будет сидеть под арестом Алексей Улюкаев
Sobesednik.ru узнал, когда и от кого Алексей Улюкаев получил квартиру, в которой будет отбывать домашний арест »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го
13:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года
»
Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»
Химик о трагедии в Иркутске: Акцизы не помогут против яда
10:08, 29 Декабря 2016
Кандидат химических наук прокомментировала ситуацию с отравлением множества людей «Боярышником» в Иркутске
»