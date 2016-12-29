12 человек задержали во время вырубки леса в парке "Кусково"

Полиция задержала журналиста «Дождя» и 11 активистов, протестовавших против вырубки парка в Москве.

28 декабря в столичном лесопарке «Кусково» продолжилась вырубка леса. Greenpeace.org сообщает, что полицейские ограничили вход в парк, разогнали лагерь активистов и задержали 12 человек, включая журналиста телеканала «Дождь», который снимал репортаж.

По данным «Дождя», на журналиста Василия Полонского и 11 противников вырубки леса составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Задержанным грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Столичные власти планируют проложить через территорию усадьбы «Кусково» автомобильную трассу, несмотря на протест общественности. Почти 150 тысяч человек подписали петицию в защиту парка на сайте Change.org. Защитники парка безуспешно пытались остановить вырубку леса через суд.

В декабре президент РФ Владимир Путин на встрече с правозащитниками сказал, что не понимает причину вырубки леса, и пообещал обсудить проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Через несколько дней столичные власти заявили, что «Кусково» не пострадает при строительстве трассы.