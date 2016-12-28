В США уволили главу компании за пост про Мишель Обаму

В США женщина была дважды уволена из благотворительной организации за то, что назвала первую леди «обезьяной на каблуках».

После победы Дональда Трампа на выборах президента США глава благотворительной компании НКО Clay County Development Corp Памела Тейлор написала на своей странице в фейсбуке пост о том, что она «рада видеть в Белом доме стильную и красивую первую леди», имея в виду супругу Трампа Меланью. При этом, говоря о нынешней первой леди, Тейлор отметила, что «обезьяна на каблуках ее утомила».

После данного инцидента глава компании, оказывающей поддержку бедным и пожилым людям, самостоятельно покинула пост из-за нарушения антидискриминационной политики организации, но вскоре вернулась.

Однако из-за возникшего вокруг поста скандала увольнение Тейлор было подтверждено властями штата Западная Вирджиния и руководством НКО.