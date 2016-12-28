Общество
Источник: Ведомости
11:06, 28 Декабря 2016 Версия для печати

В РПЦ возмутились уничтожением Библии во Владивостоке

Глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега раскритиковала уничтожение Библии по «закону Яровой».

26 декабря суд во Владивостоке, ссылаясь на закон о противодействии терроризму, принял решение о конфискации и уничтожении экземпляров Библии на русском и английском языках, а также Евангелия и сборников духовных песен, которые принадлежат христианской организации «Армия спасения». Такое решение объясняется тем, что книги распространялись без маркировки религиозной организации.

Глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега сказала газете «Ведомости», что уничтожение Библии за незаконную миссионерскую деятельность является перегибом и вызывает обеспокоенность. По её мнению, «Армия спасения» не издавала, а только распространяла эти книги, поэтому не отвечает за их маркировку. В «закон Яровой» необходимо внести поправки, считает Чернега.

Адвокат Михаил Фролов, в свою очередь, заявил, что владивостокский суд превысил свои полномочия, так как в Кодексе об административных правонарушениях прописана только норма конфискации: «Эти книги изъяты, но не запрещены — в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению».

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Ушаков Олег

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