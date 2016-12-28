В Одессе выбросили плакаты и цветы в память о погибших в Ту-154

Радикалы в Одессе выбросили цветы у Генконсульства РФ, которые принесли жители в память о Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что специалисты нашли 15 тел погибших пассажиров при катастрофе Ту-154.

Как пишет ТАСС, группа радикалов из «Правого сектора» [террористической организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ — прим. Sobesednik.ru] выбросила цветы и свечи, который жители Одессы принесли к Генконсульству РФ в память о погибших при крушении лайнера Минобороны.

«Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства», — сказали агентству в диппредставительстве.

Собеседник агентства также отметил, что радикалы снимали плакаты с соболезнованиями и вместо них вешали свои с оскорблениями. Нацполиция Украины, по словам представителя Генконсульства, не отреагировала на действия хулиганов. «Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было», — сказал источник агентства.