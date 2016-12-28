СК завел дела против 16 человек после отравлений "Боярышником"

В связи с массовыми отравлениями «Боярышником» в Иркутске предъявлены обвинения 16 подозреваемым.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске достигло 76 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко, в настоящее время по уголовному делу о массовых отравлениях алкогольным суррогатом в Иркутске проходят 16 человек.

«На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам», — сообщила представитель СК.

Уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, которая обвиняется в том, что ее министерство сдавало в аренду площадь торговцам алкогольным суррогатом, выделено в отдельное производство, пишет ТАСС. Сама Нефедова освобождена под подписку о невыезде.

Также ТАСС пишет о том, что в результате отравления метиловым спиртом в больницах Иркутска скончались уже 77 человек, 11 продолжают лечение в стационарах.