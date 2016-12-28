Полмиллиона для "особенных" детей собрал аукцион Натальи Водяновой

Полмиллиона долларов собрали в пользу фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой, узнал Sobesednik.ru.

Эти средства, собранные на благотворительном гала-ужине «Не молчи», пойдут на создание служб сопровождения для семей с детьми с особенностями развития и строительство детских площадок.

Среди лотов были часы, уникальное кольцо, сумка из кожи крокодила известных марок, наряженные новогодние ёлки популярных брендов и другие предметы роскоши – их предлагали гостям вечера.

– Есть мнение, что в кризис не до помощи другим – самому бы продержаться. Что вы об этом думаете? – спросили мы одного из участников гала-ужина – художника Никаса Сафронова.

– Недавно я пришел к одному олигарху, – начал издалека наш собеседник. – Он поделился своей бедой: «было 17 миллиардов актива, осталось 7», сидит и почти плачет. А есть другие люди: было 100 рублей, осталось 50 – они и из этой суммы половину отдают в помощь другим. Я тоже стараюсь делиться. Вот и на благотворительном гала-ужине, куда попал буквально в последний момент, не хватало 22 тысяч долларов до суммы в полмиллиона. Ведущий Иван Ургант попросил гостей: возможно, найдутся в зале богатые люди и внесут недостающие до круглой суммы средства? Я не могу назвать себя богатым человеком, но счел правильным для себя поучаствовать.

– Кто еще участвовал?

– Чулпан Хаматова, например, продала свой портрет, который я для нее когда-то написал. Яна Рудковская вложила в мероприятие силы и время (она входит в число организаторов).

Осталось добавить, что проект «#немолчи» был запущен Натальей Водяновой, Димой Биланом и Яной Рудковской год назад, главная цель – изменить отношение общества к людям с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими нарушениями. И хоть немного облегчить жизнь семей, где растут «особенные» дети.