Общество
Источник: Коммерсантъ
14:10, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Новостям в интернете россияне доверяют больше, чем телевизору

В 2016 году россияне стали меньше смотреть телевизор и начали больше пользоваться смартфонами.

Согласно результатам исследования Deloitte, рост медиапотребления россиян составил 6% в 2016 году, пишет «Коммерсантъ». Эксперты объясняют это тем, что старшие возрастные группы стали более активны в Сети, а россияне в общем стали больше пользоваться смартфонами. Так, например, люди пользуются мобильным интернетом на 18% минут в день больше, чем в прошлом году, а с ноутбуков и стационарных компьютеров россияне проводят в Сети на 13 и 14 минут меньше соответственно.

Жители России стали на 8% меньше смотреть телевизор, при этом 75% опрошенных смотрят телевизор спонтанно. Сократилось и доверие к телевизору как к источнику информации — если в 2015 году новостям, транслируемым на ТВ, доверяли 29% россиян, то в 2016 году телевидению доверяют 28%.

Больше всего россияне доверяют интернету. Так, индекс доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам в Сети составил 35% в 2016 году.

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Карпухина Мария

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