Новогоднюю речь Путина можно будет услышать в московском метро

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам будут транслировать в московском метро.

Об этом в преддверии Нового года рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова цитирует РИА «Новости».

«31 декабря в 23:50 в вагонах и на станциях метро будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн», — сообщил Ликсутов на заседании правительства Москвы.

Он также отметил, что в новогоднюю ночь пассажиры столичной подземки смогут насладиться хорошей музыкой. Различные новогодние песни для москвичей исполнят музыкальные коллективы, выступающие в рамках проекта «Музыка в метро».