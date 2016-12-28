Общество
Источник: РИА "Новости"
13:20, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Новогоднюю речь Путина можно будет услышать в московском метро

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам будут транслировать в московском метро.

Об этом в преддверии Нового года рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова цитирует РИА «Новости».

«31 декабря в 23:50 в вагонах и на станциях метро будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн», — сообщил Ликсутов на заседании правительства Москвы.

Он также отметил, что в новогоднюю ночь пассажиры столичной подземки смогут насладиться хорошей музыкой. Различные новогодние песни для москвичей исполнят музыкальные коллективы, выступающие в рамках проекта «Музыка в метро».

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