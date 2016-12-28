Новогодняя ночь в Москве будет сырой и теплой

В новогоднюю ночь Москву ожидает оттепель и пасмурная погода.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос», в Новый год в столице ожидается пасмурная сырая погода. Причиной этого станет теплый атлантический циклон.

31 декабря и 1 января температура не опустится ниже нуля градусов по Цельсию, временами возможны слабые оттепели

В первых числах января в столицу вернется мороз.

«Фон температуры будет существенно превышать норму: в Новый год он окажется на 6-8 градусов выше нормы», — сообщили в «Фобосе».