Общество
Источник: РИА "Новости"
09:55, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Новогодняя ночь в Москве будет сырой и теплой

В новогоднюю ночь Москву ожидает оттепель и пасмурная погода.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос», в Новый год в столице ожидается пасмурная сырая погода. Причиной этого станет теплый атлантический циклон.

31 декабря и 1 января температура не опустится ниже нуля градусов по Цельсию, временами возможны слабые оттепели

В первых числах января в столицу вернется мороз.

«Фон температуры будет существенно превышать норму: в Новый год он окажется на 6-8 градусов выше нормы», — сообщили в «Фобосе».

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