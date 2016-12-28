Неизвестный подорвал банкомат и забрал деньги в Москве

На северо-западе Москвы неизвестный подорвал банкомат и забрал кассеты с деньгами.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в отделении банка, расположенном в доме №3 на Волоколамском шоссе около 4 утра 27 декабря.

«Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», —пояснил источник.

ГУ МВД РФ агентству сказали, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.