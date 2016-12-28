На Марию Захарову подали в суд из-за слова "недогосударство"

Информагентство REGNUM подаёт в суд иск о клевете против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В начале декабря в Белоруссии задержали трёх авторов агентства Regnum, подозреваемых в разжигании межнациональной розни. 27 декабря Мария Захарова заявила о недопустимости употребления слов «недонарод» и «недогосударство» в отношении Белоруссии. По её словам, такие характеристики использовали сотрудники ИА REGNUM.

28 декабря на сайте ИА REGNUM появилось сообщение о том, что авторы агентства никогда не использовали слово «недонарод», а слово «недогосударство» писали исключительно в отношении Украины «и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности»: «Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово "недогосударство" было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово "скотобаза", употреблённое недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам».

По мнению агентства, Захарова оклеветала журналистов ИА REGNUM и должна ответить за это перед судом.