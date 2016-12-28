Миллиардер Тимченко подарил Рамзану Кадырову 141 картину

Бизнесмен Геннадий Тимченко подарил главе Чечни Рамзану Кадырову 141 картину, связанную с республикой.

28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров написал у себя в Instagram, что миллиардер Геннадий Тимченко сделал ЧР «бесценный подарок» – 141 картину, имеющую прямое отношение к республике. По словам Кадыров, эти полотна займут почётное место в Национальном музее региона. «Этим работам более 60 лет», – сообщил политик.

До войны в конце 90-х годов в чеченском музее хранилось более двух с половиной тысяч произведений искусства. Во время военных действий они были эвакуированы. 51 картину вернули, а остальные находятся на реставрации.