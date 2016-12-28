Общество
Источник: Сайт Генеральной прокуратуры РФ
14:07, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Генпрокуратура уличила "Роснано" в зедержке выплат контрагентам

Генеральная прокуратура РФ уличила «Роснано» в нарушении законов о госзакупках.

На сайте Генпрокуратуры в среду, 28 декабря, появилось сообщение, в котором ведомство обвинило госкорпорацию «Роснано» и председателя ее правления Анатолия Чубайса в том, что предприятие зачастую несвоевременно оплачивало услуги контрагентов по заключённым контрактам.

«Генпрокуратурой проверено соблюдение "Роснано" законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по заключенным договорам… В целях устранения выявленных нарушений … председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных», — говорится в релизе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, компания оплачивала услуги контрагентов с «с нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года».

По мнению прокуроров, нарушения «Роснано» могли обернуться для предпринимателей такими «негативными социально-экономическими последствиями», как долги по выплате зарплаты и задолженность перед налоговой инспекцией.

Кроме того, как сообщает ведомство, «Роснано»не всегда своевременно размещала информацию о госзакупках в единой информационной системе.

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Соловьева Екатерина

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