Общество
Источник: РИА "Новости"
15:23, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Фигуранту дела о хищениях на Восточном дали 4 года колонии

Глава компании «Стройконструкция С» получил четыре года колонии за участие в хищении на космодроме Восточный.

28 декабря РИА «Новости» передаёт, что Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам колонии общего режима Анатолия Рязанова, который признал свою вину по делу о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.

«Гражданские иски ФГУП "Спецстройсервис" на сумму 312 миллионов рублей и 470 миллионов рублей удовлетворить за исключением 500 тысяч рублей, которые он уже возместил», – сообщила судья Елена Гудошникова, добавив, что имущество Рязанова распродадут в счёт погашения исков.

Гендиректора компании «Стройконструкция С» взяли под стражу в зале суда, он не будет обжаловать приговор.

По версии следствия, в 2012–2013 годах Анатолий Рязанов, а также начальник ФГУП «Спецстройсервис» и ещё трое соучастников присвоили себе 1,18 млрд рублей из федерального бюджета, предназначенных для строительства космодрома Восточный.

Прокурор просил для Рязанова 4,5 года колонии, а адвокат бизнесмена настаивал на условном сроке.

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