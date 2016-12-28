Эксперты: Для защиты животных от жестокости нужен специальный закон

Sobesednik.ru расспросил зоозащитников, поможет ли увеличение наказания побороть жестокость к животным в России.

Эксперты об ужесточении законодательства в защиту животных: необходимо, но недостаточно

Случай в Якутске, где вахтовики устроили жестокую расправу с медведем, спровоцировал разговоры о необходимости ужесточения наказания за жесткое обращение с животными. Если раньше об этом говорили только зоозащиники, то недавно заявил и Сергей Иванов — экс-вице-премьер, а ныне специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии.

Зоозащитники давно ратуют за принятие закона в защиту животных, но воз и ныне там. В Уголовном кодексе есть статья 245 «Жестокое обращение с животными». За преступления, совершенные группой лиц, можно даже получить реальный срок — до 2 лет лишения свободы. Но только в теории — на практике правоохранители редко возбуждают уголовное дела по этой статье, а если и заводят дело, то оно далеко не всегда доходит до суда. В общем, зоосадистов это явно не останавливает.

Сергей Иванов заявил также, что нельзя позволять людям выбрасывать питомцев на улицу как игрушку, а также нужно ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев — всех тех людей, кто зарабатывает на зверях деньги.

Sobesednik.ru спросил экспертов: если не работает статья УК РФ, то может ли что-то изменить новый закон?

Татьяна Палачева, зоозащитница, основатель группы в социальной сети «Возьми из приюта, не покупай»:

— Конечно, изменит. Люди будут знать, что их ждет наказание, если они выбросили домашнее животное на улицу. Во многих странах мира это приравнивается к жесткому обращению с животными. У нас же это обычная практика: завел кошечку, не понравилось — выкинул.

Прежде всего правительство должно изменить отношение людей к животным, если сами не могут прийти к этому, их надо заставить, иначе так и будет продолжаться. Я других способов не вижу. Не зоозащитники же будут уcтраивать суды Линча...

Дмитрий Дмитриев, главный врач Крылатской ветеринарной клиники:

— Статья Уголовного кодекса у нас есть, и наказание по ней вполне адекватное, просто правоприменение ее отсутствует. Что нужно делать? Вероятно, правоприменять. Чтобы правоохранительные органы расследовали дела, подавали материалы в суд, чтобы это все завершалось. Если есть политическая воля расследовать преступления, совершенные 4 года назад на Болотной площади, то так называемых преступников находят и дают реальные люди, а относительно животных — это никому не интересно, и все. Относятся к этому легкомысленно. Будет новая статья — и ничего не изменится. Можно еще больше ужесточить — если довести до абсурда, то ввести пожизненное заключение, — но статья использоваться не будет.

Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «Вита»:

— Одна статья не может регулировать огромное количество вопросов. В стране должен быть полноценный закон, защищающий животных от жестокости, а за всю историю страны он ни разу не был принят.

245-я статья УК — инвалидная: там очень узко трактуется понятие жестокости. Дело возбуждается, а дальше — закрывается из-за отсутствия состава преступления. Столько уже было таких ситуаций! И раздавленные медведи, и сивуч, заживо распиленный бензопилой на судне, и избиение животных в цирке, и искалеченный львенок в поездке, и косатки в цистернах на ВДНХ, когда в технических сооружениях были 6-метровые киты...

В целом только один карательный метод — не вариант. Желательно, чтобы люди не совершали этих действий не в силу закона, а в силу сознания, а его надо воспитывать. Должны работать СМИ. С приходом 90-х столько информации появилось жестокой, что люди ей захлебнулись, — говорит Ирина Новожилова.