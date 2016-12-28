Общество
Источник: Российская газета
13:02, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Брат задушенного подростка признался в убийстве на допросе

Задержанный по подозрению в удушении своего 12-летнего брата 17-летний подросток признался в убийстве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тело 12-летнего ребенка было найдено в одной из квартир в Москве. Одним из подозреваемых стал брат убитого.

«Российская газета» пишет о том, что задержанный 17-летний брат убитого признался в совершении преступления во время допроса.

Напомним, по предварительным данным, подросток поссорился с матерью и напал на нее. За маму вступимся 12-летний мальчик, которого брат мог задушить пакетом.

читайте также:
Подозреваемой в убийстве сына москвичке предъявили обвинение
В Следственном комитете РФ рассказали подробности дела матери, подозреваемой в убийстве сына в Новой Москве »

читайте также:Мальчику грозит до 10 лет лишения свободы
Текст дня: Заглянул в глаза школьнику-убийце
Sobesednik.ru публикует рассказа блогера mr-espozito о 15-летнем жителе Самары, который зарезал своего отца »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Профессор ГИТИСа о протесте студентов: Милиция посмотрела и уехала
13:02, 28 Декабря 2016
Преподаватель ГИТИСа Алексей Бартошевич рассказал Sobesednik.ru о конфликте студентов и руководства вуза
»
Сергей Алексашенко: Жить будем долго, но придется помучиться
13:00, 28 Декабря 2016
Экс-первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко в интервью Sobesednik.ru подвел итоги 2016 года и дал прогноз на 2017-й
»
Певица Жасмин не разрешает сыну жениться
11:04, 28 Декабря 2016
Sobesednik.ru узнал, почему певица Жасмин не хочет стать свекровью
»