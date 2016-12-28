Брат задушенного подростка признался в убийстве на допросе

Задержанный по подозрению в удушении своего 12-летнего брата 17-летний подросток признался в убийстве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тело 12-летнего ребенка было найдено в одной из квартир в Москве. Одним из подозреваемых стал брат убитого.

«Российская газета» пишет о том, что задержанный 17-летний брат убитого признался в совершении преступления во время допроса.

Напомним, по предварительным данным, подросток поссорился с матерью и напал на нее. За маму вступимся 12-летний мальчик, которого брат мог задушить пакетом.