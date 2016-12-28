Большое скопление тел обнаружили в районе крушения Ту-154

27 декабря специалисты обнаружили большое скопление фрагментов упавшего Ту-154 и тел погибших в районе катастрофы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, какие были последние слова пилота рухнувшего лайнера.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, специалисты нашли место скопления обломков самолета и тел.

«Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — сказал источник.

Он также отметил, что были найдены «три больших обломка» лайнера — один размером 2 на 3 метра, второй — более 60 метров в длину, третий — около 5 метров в длину.