Ждущие зарплат шахтеры отказались прекращать протесты за 50 млн

Шахтеры Ростовской области требуют выплатить им задержанную зарплату и не мешать проводить акции протеста.

Как передает телеканал ОТР, более тысячи бывших сотрудников компании «Кингкоул» из поселка Гуково Ростовской области требуют, чтобы руководство выплатило им зарплату.

По данным СМИ, положенных денег от компании не получили более тысячи горняков. «Кингкоул» задолжала им более 300 миллионов рублей за полтора года работы.

Представители шахтёров провели встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой им было предложено выплатить всего 50 миллионов рублей. Взамен парламентарии потребовали, чтобы шахтеры прекратили организовывать протестные акции.

Однако шахтеры ответили отказом и заявили, что их устроит лишь полное погашение долгов. Кроме того, горняки заявили, что намерены и впредь устраивать протестные митинги, и потребовали не препятствовать их проведению.