Жаловаться в Роспотребнадзор станет труднее – но ненадолго

Правила подачи заявлений в Роспотребнадзор ужесточаются. Sobesednik.ru узнал, скажется ли это на потребителях.

С нового года необходимым условием для внеплановой проверки торговой точки будет претензия потребителя — то есть факт того, что он уже обращался с письмом к предпринимателю или юридическому лицу и указывал на нарушение своих прав, но его обращение не было рассмотрено и его требования не были удовлетворены.

Кроме того, все обращения, высланные по электронной почте, должны быть «направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации».

Эксперт общественной организации «Росконтроль» Андрей Борисов не считает, что нововведения должны создать для потребителей проблемы:

— Жалоба — это основание для проверки, а равно посещение предприятия (производства, магазина), проверка фактов, — говорит он. — Мы же понимаем, что когда проверяющие приходят к бизнесу, это дестабилизация работы предпринимателя на несколько дней. Плюс санкции в виде штрафов. В этой ситуации государство и органы надзора должны знать и понимать, кто стоит за официальным обращением, конкретный ли человек, чьи права были нарушены, можно ли у него уточнить те или иные факты, получить подтверждение. Должны понимать, что это человек, а не недобросовестный бизнесмен, кто нечестно ведет конкурентную борьбу.

Правда, эксперт отмечает, что тот факт, что письма будут приниматься только с конкретных электронных ящиков граждан, которые прошли систему идентификации на портале государственных услуг, идет вразрез с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно которому каких-либо обязательных критериев к электронному ящику не имеется, а гражданин при подаче обращения должен указать свои Ф. И. О. и адрес жительства (почтовый адрес, куда направлять ответ).

— Мы прогнозируем, что в начале года с введением этой системы в работу поток жалоб несколько уменьшится, поскольку люди должны привыкнуть, но как минимум со второй половины 2017 года количество обращений вернется на те же цифры, — замечает представитель «Росконтроля».