Общество
Источник: ТАСС
11:50, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Юрий Лужков вышел из больницы и собрался покататься на лыжах

Бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков выписался из больницы и планирует отдохнуть на горнолыжном курорте.

Ранее Sobesednik.ru писал, что госпитализированного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова перевели из реанимации в обычную палату.

«Юрий Михайлович чувствует себя хорошо, на данный момент он выписан из больницы и в ближайшие дни будет отдыхать на горнолыжном курорте», – сообщил ТАСС помощник экс-мэра Геннадий Теребков.

Напомним, Юрий Лужков попал в больницу 23 декабря после встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим. Лужков опроверг слухи о своей клинической смерти и сообщил, что у него диагностировали воспаление лёгких.

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Ушаков Олег

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