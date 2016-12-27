Общество
Источник: РИА «Новости»
17:50, 27 Декабря 2016 Версия для печати

В 2016 году от гриппа сделали прививки рекордные 55,5 млн человек

Онищенко заявил, что в 2016 году было сделано самое большое количество прививок от гриппа за всю историю массовых вакцинаций.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Минздрав в 2016 году планировал привить от гриппа 48 млн россиян.

Как сообщает РИА «Новости», бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, что в уходящем году было сделано более 55 миллионов прививок.

«В этом году впервые самый большой за весь период времени существования Советского Союза и России как самостоятельного государства объем прививок против гриппа. 55 миллионов прививок было в нашей стране, с половиной даже», — заявил Онищенко.

В Роспотребнадзоре же уточнили, что в 2015 году против гриппа в РФ были привиты 44,9 млн человек (31,3% населения), а в 2016 году — 55,5 млн человек (38,3%).

Онищенко также добавил, что больше всего человек было привито в столице — 5,5 миллионов человек. По словам бывшего главного санитарного врача, раньше столица была консервативным городом и к вакцинации относилась скептически.

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