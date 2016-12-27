Свидетель рассказал о необычном снижении рухнувшего Ту-154

Сотрудник береговой охраны, находившийся на катере в Черном море при крушении Ту-154, рассказал о произошедшем.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тела пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Минобороны проверят на взрывчатку.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, крушение Ту-154 видел сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился на катере в Черном море во время катастрофы. По информации газеты, свидетель сравнил самолет во время падения с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Очевидец отметил, что после того, как лайнер набрал необходимую высоту, он начал снижаться к морю, будто собираясь совершить посадку, однако после задел воду хвостом, который отвалился из-за удара, и пошел ко дну.

Эксперты отмечают, что подобное описание катастрофы указывает на ошибку пилотов: скорость самолета вначале была штатной, но спустя несколько секунд лайнер начал ее терять. Специалисты также полагают, что вместе с ошибкой пилотирования негативную роль могли сыграть перегруз, неправильно распределенный груз и технические неисправности.