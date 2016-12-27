Общество
Источник: Коммерсантъ
07:30, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Свидетель рассказал о необычном снижении рухнувшего Ту-154

Сотрудник береговой охраны, находившийся на катере в Черном море при крушении Ту-154, рассказал о произошедшем.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тела пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Минобороны проверят на взрывчатку.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, крушение Ту-154 видел сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился на катере в Черном море во время катастрофы. По информации газеты, свидетель сравнил самолет во время падения с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Очевидец отметил, что после того, как лайнер набрал необходимую высоту, он начал снижаться к морю, будто собираясь совершить посадку, однако после задел воду хвостом, который отвалился из-за удара, и пошел ко дну.

Эксперты отмечают, что подобное описание катастрофы указывает на ошибку пилотов: скорость самолета вначале была штатной, но спустя несколько секунд лайнер начал ее терять. Специалисты также полагают, что вместе с ошибкой пилотирования негативную роль могли сыграть перегруз, неправильно распределенный груз и технические неисправности.

читайте также:Среди погибших на борту Ту-154 были девять журналистов: на фото – траурные мероприятия в «Останкине»
Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154
Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны »

читайте также:Утром в понедельник москвичи приносят цветы и свечи к зданию хора им. Александрова
"Так быть не должно". Россия скорбит по жертвам Ту-154; первые версии
Все о крушении Ту-154 в Сочи и первые версии катастрофы, в которой погибли хор Александрова, журналисты и доктор Лиза »

Также по теме
Крушение самолета Минобороны
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Все о новогодних елках: как выбрать, где поставить и как сохранить
07:09, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru подготовил советы по выбору новогодней елки и выяснил, как правильно ухаживать за символом праздника
»
Ольга Орлова пропустила съемки новогодних передач
06:04, 27 Декабря 2016
В новом году Ольга Орлова предпочтет записывать новые песни, а не мелькать на ТВ-экранах в «звездных» шоу
»
Дмитрий Быков: Убитая музыка
00:01, 27 Декабря 2016
Креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков – о трагической гибели военных музыкантов в катастрофе Ту-154 в Сочи
»