Стрелявший в полицейских мужчина захватил заложницу в Москве

Мужчина, напавший на полицейских 27 декабря, скрывается в квартире с соседкой на западе Москвы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что при задержании мужчина выстрелил из ружья в трех сотрудников полиции. После этого он также выстрелил в двух гражданских лиц. Мужчина стрелял из оконо своей квартиры на западе столицы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, в настоящее время мужчина скрывается в соседней квартире. Хозяйку квартиры он взял в заложники.

«В настоящее время подозреваемый скрывается в соседней квартире, где также находится женщина. Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого», — сказала Иванова.