Общество
Источник: ГУ МВД по Москве
08:24, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Ранивший полицейских в ЗАО расстрелял двух гражданских

Полиция установила личность мужчины, который выстрелил в полицейских из ружья при задержании.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в ночь на 27 декабря полицейские на западе столицы попытались задержать мужчину, подозреваемого в грабеже, однако тот оказал сопротивление и выстрели в сотрудников правоохранительных органов, ранив троих.

Как сообщает ГУ МВД по Москве, после того, как мужчина ранил из ружья полицейских, он выстрелил в двух гражданских.

«Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника», — сказано в сообщении ведомства.

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Карпухина Мария

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