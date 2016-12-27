Общество
Источник: РИА "Новости"
12:13, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Прокуратура Якутии заинтересовалась видео с убийством медведя

Правоохранительные органы Якутии начали проверку после появления в Сети видео издевательств над медведем.

26 декабря в интернете было опубликовано видео, на котором мужчины на двух грузовиках «Урал» давят медведя. Ролик возмутил пользователей социальных сетей.

27 декабря РИА «Новости» сообщило, что прокуратура Якутии направила видеоролик в региональное УМВД. Полиция устанавливает место убийства медведя и участников преступления, которым может грозить до двух лет тюрьмы за жестокое обращение с животным. Проверку также начало Министерство охраны природы по республике Саха (Якутия).

читайте также:Адвокаты школьниц из Хабаровска, обвиняемых в издевательствах над животными, недавно обжаловали их арест
Психиатр о "хабаровских живодерках": Не знали как поступить и молчали
Sobesednik.ru обсудил с психиатром, можно ли было заранее «вычислить» и остановить «хабаровских живодерок» »

читайте также:Инженерное сооружение через автомагистраль позволяет животным мигрировать в привычной для них среде обитания
Животным впервые в РФ построили переход через авто-магистраль
Sobesednik.ru оценил пользу первого в России экодука, появившегося на дороге М-3 «Украина», вместе с его создателями »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Звезд на новогодних корпоративах заменяют двойниками
15:02, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, что многим российским фирмам уже не по карману приглашать на новогодние корпоративы звезд
»
Холуйство и скукотища: неутешительные итоги пресс-конференции Путина
13:29, 27 Декабря 2016
Корреспонденты Sobesednik.ru на пресс-конференции Путина обратили внимание на тех, кому так и не дали задать вопрос
»
"Нас выкидывают, как отработанный материал". Почему депутаты не хотят съезжать
13:04, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил: у экс-парламентариев, вовремя не выехавших из элитного жилья для депутатов, своя правда
»