Прокуратура Якутии заинтересовалась видео с убийством медведя

Правоохранительные органы Якутии начали проверку после появления в Сети видео издевательств над медведем.

26 декабря в интернете было опубликовано видео, на котором мужчины на двух грузовиках «Урал» давят медведя. Ролик возмутил пользователей социальных сетей.

27 декабря РИА «Новости» сообщило, что прокуратура Якутии направила видеоролик в региональное УМВД. Полиция устанавливает место убийства медведя и участников преступления, которым может грозить до двух лет тюрьмы за жестокое обращение с животным. Проверку также начало Министерство охраны природы по республике Саха (Якутия).