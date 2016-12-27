Пост Божены Рынски о крушении Ту-154 проверят на законность

Генеральная прокуратура проверит сообщение светского обозревателя Божены Рынски о крушении Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что свидетель катастрофы рассказал о странном снижении самолета Минобороны в Черном море.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил РИА «Новости» о том, что надзорное ведомство займется проверкой комментария Божены Рынски о катастрофе, опубликованного в ее Facebook. В комментарии Рынски выразила сожаления о том, что погиб ансамбль Александрова, пожелав при этом, чтобы вместо музыкантов на борту оказались бы сотрудники телеканала НТВ. Позже запись была удалена.

Куренной отметил, что запрос на проверку направил член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. В случае, если в сообщении будут обнаружены признаки нарушения закона, Генпрокуратура пообещала принять меры реагирования.