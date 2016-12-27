Общество
Источник: РИА «Новости»
15:41, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Под Вологдой отчим домагался до падчерицы и посадил ее на цепь

В Вологодской области на мужчину, приковавшего 12-летнюю падчерицу к кровати с помощью цепи, завели уголовное дело.

Как сообщает РИА «Новости», мужчина предпринял такие меры из-за того, что девочка поздно вернулась домой. В отношении 46-летнего отчима в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».

«Изучив условия жизни и воспитания девочки, следователи пришли к выводу, что подозреваемый еще летом 2013 года незаконно лишил ее свободы. Из личной неприязни, вызванной тем, что девочка поздно пришла домой, мужчина насильно, против воли и согласия потерпевшей, с использованием металлической цепи и веревки на несколько часов привязал за ногу девочку к кровати в комнате их квартиры», — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Кроме того, на этого же мужчину ранее уже было заведено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении падчерицы. По версии следствия, в сентябре 2015 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении девочки развратные действия, о чем она призналась только в июле 2016 года.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Седова Анастасия

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