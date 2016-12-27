Общество
Источник: РИА «Новости»
17:20, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Онищенко призвал запретить развращающее детей детское шампанское

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал употребление детского шампанского «безобразием».

Как сообщает РИА «Новости», Геннадий Онищенко заявил, что детское шампанское имитирует распитие настоящего алкоголя и приучает к нему детей.

«Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка», — рассказал Онищенко журналистам.

Бывший главный санитарный врач РФ добавил, что одобряет инициативу Сейма Литвы, который рассматривает законопроект о запрете детского шампанского.

«Надо учиться у литовцев, если они это сделали», — заявил Онищенко

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Седова Анастасия

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