"Нас выкидывают, как отработанный материал". Почему депутаты не хотят съезжать

Sobesednik.ru выяснил: у экс-парламентариев, вовремя не выехавших из элитного жилья для депутатов, своя правда.

Пока Наталья Поклонская и другие думцы тешат себя надеждами переехать к новогодней ночи из пусть и премиальных, но все же гостиниц в менее крутые, но все же отдельные квартиры, более 30 бывших парламентариев не торопятся покидать «Депутатский дом» на улице Улофа Пальме.

Живут они, а платим мы

Около знаменитого «Депутатского дома», или, как его называют сами депутаты, «общежития», я не заметила, чтобы стояли «Газели», куда могли бы загружать свои вещи выселяющиеся экс-депутаты, не увидела и рабочих с обоями, краской и шпателями, которые должны делать ремонт для новых иногородних парламентариев.

Вообще-то бывшие думцы должны были освободить казенное жилье еще до 4 декабря. При этом за счет переноса выборов на сентябрь у них образовалось почти 2,5 лишних месяца на то, чтобы не только вещички собрать, но и посидеть перед дорожкой.

Однако, когда отведенный срок вышел, а 89 экс-депутатов так и не сдали ключи от казенных квартир, в думском комитете по регламенту засуетились: ведь пока они не выселятся – не отметят новоселье и новички. А значит, будут и дальше жить в престижных отелях за счет бюджета. То есть за наш с вами счет.

– В одной из этих гостиниц номера стоят от 17 до 150 тыс. руб. в сутки. Так, может, пусть те, кто не освободил вовремя квартиры, будут платить хотя бы по 10 тысяч в день? Тогда жилье точно опустело бы очень быстро, – предлагает член комитета по регламенту и организации работы ГД Владимир Поздняков.

Sobesednik.ru (№37) уже писал, что думских новичков разместили в 80 номерах «Метрополя» и в 160 номерах «Марриотт Гранд Отеля». Все это обошлось казне минимум в 225 млн руб.

После того как в Думе подняли шум, несъехавшие стали сдавать ключи, и на прошлой неделе их число сократилось до 39.

20 минут на выезд

Называть фамилии недобросовестных коллег действующие парламентарии отказываются: незачем выносить сор из избы.

– Выселение идет очень быстро, – комментирует первый зампред профильного комитета Александр Курдюмов. – Почему не освобождают? Это человеческий фактор. В нашей фракции – ЛДПР – мы разговариваем с каждым, проводим свою ревизию: дело в том, что некоторые депутаты просто решили, что они уже сдали свои квартиры.

– Это, простите, как? – недоумеваю я.

– Ну, кто-то уже сдал ключи, но не оплатил счета за услуги ЖКХ. Кто-то ключи сдал, но никто квартиру не принимал... – оправдывает коллег Курдюмов.

Депутаты надеялись пожить до января в «депутатской гостинице» Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Между тем бюрократические проволочки не помешали тому же Валерию Трапезникову (ЕР), который еще летом написал себе памятку с датой выселения, выехать из «общежития» заблаговременно:

– Спешу доложить: 30 ноября я сдал квартиру и уехал, – отчитался он перед Sobesednik.ru. – И не надо сваливать на бюрократию – никаких проблем со сдачей не было: вечером накануне дня выезда я зашел в 5-й подъезд, договорился с женщиной, которая должна была принять у меня жилье, и все. 30 ноября ровно в 12:05 она зашла, пересчитала все чашки-ложки-подушки, убедилась, что все на месте, и я отдал ключи. На все ушло минут 20. Перед выездом я даже помыл и полы, и сантехнику...

По словам Трапезникова, квартира, в которой он жил, была не такой уж и шикарной:

– Мебель старая, ей лет 15. Обычная машина стиральная, утюг, гладильная доска, кровать – все китайское, пластмассовое. Ну а какая разница? Это же служебная гостиница!

Выкидывают на улицу

Между тем фамилии недобросовестных думцев начинают потихоньку всплывать.

Так, не выехала из своей квартиры депутат от ЛДПР Ирина Чиркова, которая прославилась... прогулами. В этом же списке числятся жириновцы Роман Худяков и Владимир Таскаев, а также коммунисты Николай Рябов и Михаил Заполев.

Мне удалось связаться с Романом Худяковым, который сейчас работает в Тамбовской облдуме:

– Жена уже вещи по коробкам собирает. Знаете, почему мы еще в этой квартире? Да потому, что уведомление о том, что экс-депутаты должны съехать 4 декабря, мы получили лишь 5-го, а не в начале ноября. В Управделами президента (УДП) нам сказали, что во всем виновата почта. Но разве так можно поступать? Нас выкидывают, как отработанный материал. Обычно же, если Дума работает до 5 декабря, дается месяц на выселение. Тут же нас никто не предупредил, а ведь я многодетный отец (у Романа четверо детей. – Авт.) – мне потребовалось время, чтобы найти квартиру, договориться с детским садом и школой...

И в такой ситуации, по словам Худякова, оказались все, кто не выехал вовремя.

Придут с болгаркой

– С болгарками к ним придем! – решительно настроен Поздняков.

И такие прецеденты уже были: судебным приставам приходилось устраивать «шоу с болгаркой», чтобы выселить депутатов, проживших в служебных квартирах более... 10 лет. В августе 2014-го так выпроваживали думца 1-го созыва Айварса Лездиньша. Тот заперся в квартире, и ему пригрозили вскрыть дверь болгаркой. «Шантаж» сработал. Спустя месяц пришли к эксу 1-го созыва Валентину Михайлову, который занимал аж две казенные жилплощади на 12-м этаже в доме №27 на Митинской улице. А в мае прошлого года из трехкомнатной квартиры на ул. Генерала Белобородова выгнали парламентария 1-го и 2-го созывов Аркадия Янковского.

Впрочем, сейчас во фракциях заверяют: все депутаты вот-вот выселятся из квартир.

Роман Худяков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Каково в элитной гостинице жить?

Между тем новые думцы надеются, что к Новому году все-таки переедут в квартиры.

– Думаете, долго жить в элитной гостинице здорово? Туда даже семью не поселить... Я жил в гостинице «Москва», но квартира лучше, – пожаловался Александр Курдюмов.

С ним не согласен его однопартиец Сергей Иванов, который в свое время жил в «Родине»: говорит, после армии ко всему привык, да и приятно, когда приходишь в номер – а там все убрано.

А вот новичок Наталья Поклонская не стала заселяться в «Метрополь», а сняла квартиру (видимо, из-за детей), но рассчитывает в скором времени поселиться в казенной.

Однако, как сообщили нам в Госдуме, новые депутаты тоже не отличаются «собранностью»: заявки на жилье несли долго, до сих пор не все сдали весь необходимый пакет документов (справки, свидетельства о рождении детей и т.д.).

Не простой теремок

«Депутатский дом» №1 на улице Улофа Пальме был отгрохан еще в 2000 году. Всего в доме 500 квартир. Частью жилой площади владеет МИД (200 квартир), другой – УДП (280 квартир), которое распределяет жилье в том числе и депутатам Госдумы.

Квадратные метры в этом доме по карману не каждому. Так, 5-комнатная квартира площадью 161 кв. м на 6-м этаже «Депутатского дома» сейчас продается за 1,66 млн $, а 5-комнатный пентхаус в 209 кв. м с роскошным интерьером обойдется в 2,64 млн $.

В этом году было закуплено еще 49 квартир для депутатов и сенаторов в новом доме на Варшавском шоссе.

Всего иногородним депутатам предоставят около 250 служебных квартир, на ремонт и комплектацию которых Управделами президента может потратить 109,8 млн рублей.

И такая дребедень каждый раз...

Во времена I Думы администрация президента выделяла квартиры в домах Минобороны лишь председателям комитетов и их замам. Остальные все 4 года ютились в гостиницах «Москва» и «Россия». Но тогда запрета на приватизацию служебной квартиры не было. И многие из них (48 квартир) были приватизированы. Для парламентариев 2-го созыва был построен дом на Митинской улице, куда заселили всех нуждающихся. В итоге было приватизировано 200 квартир. В общей сложности с 1994 по 1999 год для депутатов выделили 335 квартир, из них только 87 вернули государству. Депутатов III Госдумы поселили уже на ул. Улофа Пальме и приватизировать квартиры запретили. Более того, им выдали временную регистрацию, которая заканчивалась за месяц до крайнего срока выселения. И все равно в 2004 году из 145 депутатов – 70 не съехавших вовремя. В итоге УДП выиграло суды, а «задержавшихся» депутатов выселяли при помощи судебных приставов и после 4-го, и после 5-го созывов...