Москвичу дали 2 года за взлом мобильных операторов в Крыму

Жителя Москвы приговорили к двум годам колонии и штрафу за вмешательство в работу крымских телефонных операторов.

«Интерфакс» сообщает, что Центральный суд Симферополя признал 23-летнего москвича Алексея Журина виновным в «причинении имущественного ущерба владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».

По версии следствия, москвич с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонных операторов ГУП РК «Крымтелеком» и ООО «Севтелекомсвязь», искусственно увеличивая объём международного трафика и, соответственно, задолженность мобильных операторов Крыма перед транзитным оператором. Своими действиями молодой человек нанёс ущерб на сумму 30 млн рублей.

Журина приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с осуждённого ущерб, причинённый мобильным операторам, и арестовал его имущество на четыре миллиона рублей.