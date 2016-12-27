Общество
Источник: Интерфакс
16:37, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Москвичу дали 2 года за взлом мобильных операторов в Крыму

Жителя Москвы приговорили к двум годам колонии и штрафу за вмешательство в работу крымских телефонных операторов.

«Интерфакс» сообщает, что Центральный суд Симферополя признал 23-летнего москвича Алексея Журина виновным в «причинении имущественного ущерба владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».

По версии следствия, москвич с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонных операторов ГУП РК «Крымтелеком» и ООО «Севтелекомсвязь», искусственно увеличивая объём международного трафика и, соответственно, задолженность мобильных операторов Крыма перед транзитным оператором. Своими действиями молодой человек нанёс ущерб на сумму 30 млн рублей.

Журина приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с осуждённого ущерб, причинённый мобильным операторам, и арестовал его имущество на четыре миллиона рублей.

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