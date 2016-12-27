Минобороны РФ временно запретили использовать лайнеры Ту-154

Полёты самолётов Ту-154, которые принадлежат Минобороны РФ, временно прекращены после трагедии в Сочи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что водолазы подняли со дна Чёрного моря один из трёх «чёрных ящиков» Ту-154, потерпевшего крушение на пути в Сирию.

Источник «Интерфакса» сообщил, что полёты Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, прекращено до выяснения причин авиакатастрофы в Сочи. По словам собеседника агентства, это не сильно отразится на воздушных перевозках, так как в эксплуатации находится небольшое число таких самолётов.