Общество
Источник: Такие дела
13:36, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Курс "Истоки" в школе Москвы отменят после жалобы в Генпрокуратуру

Родители пятиклассников московской школы № 2065 добились отмены у своих детей курса «Истоки».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что родители пятиклассников школы № 2065 пожаловались в Генпрокуратуру на то, что школьный курс «Истоки» навязывает детям православие. По словам мамы одного из учеников Инны Герасимовой, в одноименном учебнике, предназначенном для курса, рассказывается про «нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы».

Как сообщает издание «Такие дела», после жалобы в Генпрокуратуру курс «Истоки» детям из школы № 2065 отменят. Вместо него введут курс «Светская этика». Герасимова рассказали изданию, что совет школы предложил родителям посмотреть новый учебник, который введут вместо «Истоков». «Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», — сказала Герасимова.

Отмечается, что учебник по светской этике написан кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. В книге сказано, что целью курса является «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».

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Карпухина Мария

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