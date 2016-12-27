Грозивший взорвать банк в Подмосковье нанес себе ножевые ранения

Мужчину, угрожавшего взорвать подмосковный банк, госпитализировали в больницу Орехово-Зуева с ножевыми ранениями.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 27 декабря в подмосковном Орехово-Зуеве мужчина угрожал взорвать банк в случае, если ему не понизят ставку по кредиту.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на источник, когда полицейские и сотрудники Росгвардии пытались обезвредить мужчину, он нанес себе ножевые ранения. Его госпитализировали в местную больницу. Состояние мужчины не уточняется.

Тем временем в банке работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.