Общество
Источник: ИА "Народные новости"
14:06, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Грозивший взорвать банк в Подмосковье нанес себе ножевые ранения

Мужчину, угрожавшего взорвать подмосковный банк, госпитализировали в больницу Орехово-Зуева с ножевыми ранениями.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 27 декабря в подмосковном Орехово-Зуеве мужчина угрожал взорвать банк в случае, если ему не понизят ставку по кредиту.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на источник, когда полицейские и сотрудники Росгвардии пытались обезвредить мужчину, он нанес себе ножевые ранения. Его госпитализировали в местную больницу. Состояние мужчины не уточняется.

Тем временем в банке работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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Карпухина Мария

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