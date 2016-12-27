Общество
Источник: ТАСС
15:28, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Двигатель и стойку шасси Ту-154 поднимут со дна Черного моря

В районе крушения самолета Минобороны водолазы обнаружили двигатель, стойку шасси и элементы обшивки Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Минобороны РФ временно запретило эксплуатировать самолеты модели Ту-154.

Как сообщили в военном ведомстве ТАСС, в ходе поисковой операции в Черном море нашли три фрагмента от рухнувшего самолета: двигатель, стойку шасси и элементы обшивки.

«Подводными аппаратами опытового судна "Селигер" главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета, среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета», — сказали в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что в данный момент ведутся работы по подъему и доставке фрагментов на берег.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова после крушения лайнера.

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