"Черный ящик" Ту-154 доставят в Москву для расшифровки

В ходе поисковых работ был обнаружен один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, наблюдавший крушение Ту-154, рассказал о его необычном снижении. По его словам, едва успев набрать высоту, самолет начал снижаться и задел воду хвостом, отчего тот отвалился.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, 27 декабря водолазы нашли и подняли со дна один из «черных ящиков» упавшего самолета. Бортовой самописец был обнаружен под кабиной самолета, вскоре он будет доставлен в Москву для расшифровки.

Источник агентства также сообщил, что в хвостовой части самолета должны находиться еще два «черных ящика», которые пока не найдены.

Представители экстренных служб сообщили, что в районе авиакатастрофы были обнаружены тела еще трех погибших, а также большое количество останков самолета.

По данным ТАСС, в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия попадания посторонних предметов в двигатель самолета.